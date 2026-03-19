Дом для расселения жильцов аварийных бараков в Дубне сдадут до конца года

19 марта 2026, 15:30

Глава Дубны Максим Тихомиров оценил темпы работ по возведению дома на улице Тверской для расселения жильцов аварийных бараков. Монолитные работы там уже завершены, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Уже можно зайти внутрь здания и увидеть планировку квартир, которых будет 154. Второй и третий этажи отдадут жильцам бараков на улице Октябрьской. Они переедут в рамках госпрограммы комплексного развития территорий.

«Выполняем поручение губернатора. В рамках Народной программы «Единой России» досрочно расселяем жильцов бараков. Должны завершить эту работу до 2029 года», – отметил Тихомиров.