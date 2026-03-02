Завод «Биофармлаб» расширил производство косметики в ОЭЗ «Дубна»
Компания «Биофармлаб» запустила на площадке ОЭЗ «Дубна» третью очередь производства косметики. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Предприятие специализируется на разработке, тестировании и выпуске дерматологической и косметической продукции.
«Запуск третьей очереди производственного комплекса площадью 5600 квадратных метров позволит компании выйти на объём выпуска в три миллиона единиц продукции в месяц», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Новые производственные мощности позволяют выпускать до 100 000 единиц продукции в сутки.
«Сегодня ассортимент компании насчитывает более 500 наименований – от базового ухода до высокотехнологичных дерматологических решений. Главные особенности производства – многоступенчатый контроль качества на всех этапах и собственная система подготовки очищенной воды», – рассказал гендиректор ООО «Биофармлаб» Иван Дымчук.В этом году компания готовит к весенне-летнему сезону линейку солнцезащитных средств с витаминами А, Е и Д под торговой маркой AEVIT. Запуск третьей очереди завода позволит расширить это направление в массовом сегменте.