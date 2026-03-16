В ОЭЗ «Дубна» открыли четвёртую очередь для новых резидентов площадью 47,6 га
В особой экономической зоне «Дубна» запустили инфраструктуру четвёртой очереди левобережной площадки. Территория полностью готова к размещению новых резидентов, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Площадь четвёртой очереди составляет 47,6 га.
«Сегодня на новой площадке уже реализуют проекты семь компаний. Они планируют построить собственные научно-производственные комплексы. Суммарный объём инвестиций в проекты оценивается в 12 млрд рублей. Планируется создать более 1100 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.Одним из якорных предприятий станет фармацевтическая компания «Эдвансд Дубна». Резидент планирует инвестировать в строительство завода более 2,5 млрд рублей. На предприятии будут разрабатывать и производить лекарства для лечения социально значимых заболеваний –противоопухолевые средства, препараты для лечения ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Другой проект реализует компания «Навифарм», которая планирует наладить выпуск препаратов от заболеваний глаз, дыхательных путей и пищеварительной системы. Инвестиции составят 2 млрд рублей.
По предварительным прогнозам, к 2035 году число резидентов ОЭЗ «Дубна» достигнет 200. Будет построено около 70 предприятий и создано порядка 16 500 рабочих мест. Общая выручка компаний составит 1 450 млрд рублей, а инвестиции в проекты – 245 млрд рублей.
Сегодня общая площадь ОЭЗ «Дубна» – 335 гектаров, и развитие территории продолжается.