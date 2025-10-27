В посёлке под Наро-Фоминском нашли нарколабораторию
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в посёлке Селятино Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Организатора лаборатории задержали при силовой поддержке Росгвардии. Злоумышленником оказался 40-летний житель Екатеринбурга. Выяснилось, что в мессенджере с ним связались неизвестные, предложили начать криминальный бизнес и передали все необходимые реактивы и оборудование.
«Мужчина арендовал дом под производство наркотиков в октябре. На месте полицейские обнаружили контейнеры с химическими жидкостями и с веществом в виде порошка и комков общей массой около восьми килограммов», — говорится в сообщении.Экспертиза установила, что вещество является производным наркотика N-метилэфедрона.
Задержанный рассказал, что собирался распространять свой товар в Московской области через тайники-«закладки».