В посёлке под Наро-Фоминском нашли нарколабораторию

27 октября 2025, 09:11

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в посёлке Селятино Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Организатора лаборатории задержали при силовой поддержке Росгвардии. Злоумышленником оказался 40-летний житель Екатеринбурга. Выяснилось, что в мессенджере с ним связались неизвестные, предложили начать криминальный бизнес и передали все необходимые реактивы и оборудование.





«Мужчина арендовал дом под производство наркотиков в октябре. На месте полицейские обнаружили контейнеры с химическими жидкостями и с веществом в виде порошка и комков общей массой около восьми килограммов», — говорится в сообщении.