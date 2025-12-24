Достижения.рф

Дом в ЖК «Феникс» в Дубне поставили на кадастровый учет

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Новый дом в жилом комплексе «Феникс» в Дубне поставили на кадастровый учет. Теперь дольщики могут оформить право собственности на квартиры, оформить прикрепление к поликлинике, записать детей в школы и детские сады и решить другие юридические вопросы. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.



Дом поставили на кадастр благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области. Адрес: Московская область, городской округ Дубна, улица Тверская, дом 34. Кадастровый номер: 50:40:0010302:1023.

Общая площадь дома превышает 10 200 м². В здании — 171 квартира с разными планировками. Застройщик предусмотрел функциональные прихожие, изолированные спальни, большие окна, остекленные лоджии и балконы. В подъездах создали безбарьерную среду — дом удобен для маломобильных жителей и родителей с колясками.

Территорию вокруг дома благоустроили:

  • установили детские и спортивные площадки,
  • оборудовали парковочные места.
Жилой комплекс «Феникс» строят в подмосковной Дубне. Проект класса «комфорт» включает три монолитно-кирпичных корпуса с современной архитектурой. На первых этажах разместят магазины, кафе, салоны красоты и другие коммерческие объекты. Жители смогут проводить время во дворе, заниматься спортом на свежем воздухе, гулять с детьми и отдыхать в расположенных рядом лесах и парках.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0