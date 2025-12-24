В одинцовском ЖК «Одинбург» ввели в эксплуатацию два 25-этажных дома

24 декабря 2025, 09:30

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два 25-этажных корпуса на 529 квартир, построенных в составе жилого комплекса «Одинбург» на территории Одинцовского городского округа, получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Новостройки находятся в западной части ЖК — рядом с многоэтажным паркингом и детским садом на 215 мест.





«Общая площадь двух корпусов составляет 38,6 тыс. квадратных метров. В квартирах увеличенные окна, застеклённые лоджии в пол, кухни-гостиные, ниши для хранения одежды и гардеробные», — говорится в сообщении.