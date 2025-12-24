В одинцовском ЖК «Одинбург» ввели в эксплуатацию два 25-этажных дома
Два 25-этажных корпуса на 529 квартир, построенных в составе жилого комплекса «Одинбург» на территории Одинцовского городского округа, получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройки находятся в западной части ЖК — рядом с многоэтажным паркингом и детским садом на 215 мест.
«Общая площадь двух корпусов составляет 38,6 тыс. квадратных метров. В квартирах увеличенные окна, застеклённые лоджии в пол, кухни-гостиные, ниши для хранения одежды и гардеробные», — говорится в сообщении.Входы в дом расположены с двух сторон — с улицы и со двора. На подземном уровне есть кладовые и тёплый паркинг на 88 машин. Помещения на первом этаже предназначаются для коммерческого использования: там можно будет открыть магазины, аптеки, кафе и пр.