Готовность капремонта музыкальной школы в Электростали достигла 25%
Здание музыкальной школы, расположенной в Электростали по адресу: улица Николаева, дом №11, капитально ремонтируют. В настоящее время строители выполнили четверть запланированных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Школу обновляют по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
«Сейчас на объекте закончили демонтажные работы и ведут общестроительные, ремонтируют фасад», — говорится в сообщении.Площадь здания составляет более 1,7 тыс. квадратных метров. В рамках капремонта здесь обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехнику, окна и двери, утеплят и покрасят стены, уложат новые полы, установят новую мебель и оборудование.
Завершить ремонт планируют в 2026 году.