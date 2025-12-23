В Электростали обновили корпус учебно-производственных мастерских
В Электростали завершили капремонт учебно-производственных мастерских «Электростальского колледжа». Объект расположен на улице Сталеваров, дом 19. Сейчас в здании расставляют мебель и монтируют учебное оборудование, сообщили в подмосковном Минстрое.
Общая площадь здания составляет 1 692 м². Работы выполнили по государственной программе Московской области за счёт средств регионального бюджета.
«В настоящее время все строительные работы завершены. Остались последние штрихи перед открытием. Рабочие ведут сборку и расстановку мебели и оборудования, пусконаладку инженерных систем», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.Во время капремонта строители обновили кровлю, утеплили фасад, полностью заменили инженерные сети, сантехническу, окна и двери.
Открыть обновлённые учебно-производственные мастерские планируют в начале 2026 года.