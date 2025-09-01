В Ступине открылся новый корпус школы №8

01 сентября 2025, 14:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Корпус-новостройка школы №8 открылся в ступинском квартале «Надежда» в понедельник, 1 сентября. Там будут учиться более 600 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





С началом учебного года педагогов и ребят поздравил глава городского округа Сергей Мужальских.





«Спасибо нашим преподавателям, которые вкладывают знания в наших детей. Благодарю за понимание и поддержку наших родителей. Дорогие ребята, ставьте перед собой цели, никогда не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед!» — сказал Сергей Мужальских.