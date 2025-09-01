В Ступине открылся новый корпус школы №8
Корпус-новостройка школы №8 открылся в ступинском квартале «Надежда» в понедельник, 1 сентября. Там будут учиться более 600 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С началом учебного года педагогов и ребят поздравил глава городского округа Сергей Мужальских.
«Спасибо нашим преподавателям, которые вкладывают знания в наших детей. Благодарю за понимание и поддержку наших родителей. Дорогие ребята, ставьте перед собой цели, никогда не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед!» — сказал Сергей Мужальских.К поздравлениям присоединились замминистра образования Московской области Анна Гребцова, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, Герой России, военный медик Людмила Болилая и директор школы №8 Наталья Солдатова.
Общая площадь нового корпуса составляет 11 тыс. квадратных метров. Здание поделено на две секции — для младшеклассников и для учеников основной и старшей школы. В корпусе расположены учебные кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный залы, помещения для продлёнки, информационно-библиотечный центр и медпункт.