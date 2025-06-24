Дома культуры Подмосковья переходят на новый формат работы

24 июня 2025, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Новый формат работы запускают в 50 домах культуры Московской области: посетители смогут пользоваться помещениями и ресурсами учреждения для различных творческих занятий и мероприятий самостоятельно в удобное для себя время. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.







«Посетителям предоставляется возможность использовать мастерские, студии, театральные площадки, звуковое и световое оснащение, музыкальные инструменты, проекторы ДК без привязки к проводящимся в учреждении мероприятиям или занятиям педагогов. Забронировать помещение можно через новый раздел «Открытый ДК» на портале «Дома культуры Подмосковья», — говорится в сообщении.