Дома на полученных в Подмосковье участках построили более 300 врачей
Свыше 300 подмосковных медиков построили дома на земельных участках, полученных по губернаторской программе «Земля врачам». Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«На выданных по льготной программе участках врачи узких специальностей уже построили 312 домов. Ещё 110 специалистов – в процессе строительства. Дома возводят как в черте населённых пунктов, так в специально созданных посёлках для медработников. Активнее всего строятся в городских округах Домодедово, где врачи возвели 69 домов, в Пушкинском и Коломне (по 43 дома)», – рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон ФирсовГлава ведомства добавил, что с начала года земельные участки в регионе получили 87 врачей. Всего же с начала действия программы предоставлено свыше 2,5 тыс. участков.