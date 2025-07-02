В Подмосковье с начала года спасли 1,7 тыс. детей с экстремально низкой массой

02 июля 2025, 18:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Неонатологи Московских областных родовспомогательных учреждений с начала года спасли около 1,7 тыс. новорождённых с экстремально низкой массой тела. Многие из них появились на свет раньше срока, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.







«Подмосковные родовспомогательные учреждения оборудованы современной медицинской техникой, необходимой для помощи беременным, роженицам и новорождённым. С начала этого года врачи-неонатологи спасли почти 1,7 тыс. детей, рождённых раньше срока, из них 115 – с экстремальной и очень низкой массой тела менее 1,5 кг», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.