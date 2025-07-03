Профилактические медосмотры в Подмосковье с начала года прошли 800 тыс. детей
Бесплатные профилактические осмотры в Подмосковье с начала года прошли около 800 тыс. детей Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Профосмотры доступны для детского населения в поликлиниках и в образовательных учреждениях, что удобно для работающих родителей. Диагностика позволяет уточнить группу здоровья ребёнка, вовремя выявить патологии, заболевания и риски их развития.
«Бригада врачей выезжает в школу или детсад. Всего с начала года подобные осмотры в Подмосковье прошли почти 800 тыс. детей, более 601 тыс. из них – в образовательных учреждениях», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в ведомстве, данные о пройденном осмотре отобразятся в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.