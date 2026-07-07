В этом году президентский проект газификации охватил в Подмосковье 7000 домов
Мособлгаз с начала года подключил к централизованному газоснабжению по президентскому проекту 7000 подмосковных домовладений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Юбилейным стал дом жителя деревни Новинки Сергиево-Посадского городского округа Алексея Егорова.
«Дом купил, но без газа это просто дача. Его ничем до этого не отапливали и даже не узнавали, сколько выходило бы за отопление электричеством. Всё подключили очень быстро», – поделился Алексей.
В июле компания прокладывает новые сети по президентскому проекту в 98 населённых пунктах Московской области. С начала года построено более 300 километров новых газопроводов.
«В 2026 году по программе социальной газификации, которая реализуется по поручению президента, будут подключены около 50 000 жителей Подмосковья. Современное и экологичное топливо станет доступно ещё большему числу граждан. Газификация остаётся одной из приоритетных социальных инициатив, повышающих качество жизни людей и дающих импульс развитию территорий», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Как напомнили в министерстве, программа включает бесплатное подведение газа до границ земельных участков в уже газифицированных населённых пунктах.
Подать заявку на «Социальную газификацию» можно через интерактивную карту газификации, а на льготную – на региональном портале госуслуг.