Домашние блюда и вязальные спицы: Что в подмосковном транспорте забывали весной
Жители и гости Подмосковья с начала года оставили в транспорте, на автостанциях и автовокзалах региона более 300 личных вещей. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Московской области
Чаще всего пассажиры по традиции теряют транспортные, банковские и социальные пластиковые карты.
Однако весна диктует свои правила. Поэтому среди находок оказалось много сезонных предметов, которые пассажиры забыли забрать при выходе. Были и необычные находки – набор редких вязальных спиц, скетчбук с авторскими рисунками, профессиональный фотоштатив.
«Особая история произошла в Долгопрудном. Там в салоне автобуса водитель обнаружил после завершения рейса термосумку, забытую под сиденьем. Внутри оказались домашние блюда. Пассажирка спохватилась почти и позвонила диспетчеру. Шофёр встретил её на ближайшей остановке и вернул пропажу», – рассказали в ведомстве.В министерстве напомнили алгоритм действий для тех, оставил вещь в автобусе или на объекте Мострансавто. Сначала нужно заполнить специальную форму на сайте в разделе «Пассажирам» и «Забытые вещи». Сотрудники проверят информацию и свяжутся с заявителем, если находку обнаружат.
Личность владельца подтверждает паспорт, а процесс фиксируется в специальном журнале, где необходимо поставить подпись. Для несовершеннолетних обязательно присутствие взрослых.
Срок хранения находок – полгода. После этого предметы утилизируют. Если была найдена чужая вещь, нужно немедленно сообщить об этом водителю или сотруднику охраны на вокзале.
В ведомстве напомнили, что Мострансавто – подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.