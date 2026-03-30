Домашние блюда и вязальные спицы: Что в подмосковном транспорте забывали весной

30 марта 2026, 17:41

Жители и гости Подмосковья с начала года оставили в транспорте, на автостанциях и автовокзалах региона более 300 личных вещей. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Московской области





Чаще всего пассажиры по традиции теряют транспортные, банковские и социальные пластиковые карты.



Однако весна диктует свои правила. Поэтому среди находок оказалось много сезонных предметов, которые пассажиры забыли забрать при выходе. Были и необычные находки – набор редких вязальных спиц, скетчбук с авторскими рисунками, профессиональный фотоштатив.

«Особая история произошла в Долгопрудном. Там в салоне автобуса водитель обнаружил после завершения рейса термосумку, забытую под сиденьем. Внутри оказались домашние блюда. Пассажирка спохватилась почти и позвонила диспетчеру. Шофёр встретил её на ближайшей остановке и вернул пропажу», – рассказали в ведомстве.