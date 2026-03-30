На трёх ж/д станциях Раменского округа провели рейды по безопасности

30 марта 2026, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Профилактические рейды по безопасности провели на железнодорожных станциях Удельная, Быково и Кратово в Раменском округе в понедельник, 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В рейдах приняли участие сотрудники муниципальной администрации и региональной транспортной полиции.





«В ходе мероприятий пассажирам и пешеходам напоминали о правилах, которых необходимо придерживаться на объектах железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.