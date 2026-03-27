В Московской области в этом году запустят 32 дачных маршрута

27 марта 2026, 21:29

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье в течение нового дачного сезона будут работать 32 автобусных маршрута до СНТ. Автобусы начнут ходить от автовокзалов и железнодорожных станций до дачных и садовых товариществ, рассказали в пресс-служба Минтранса Подмосковья.





Сезонные маршруты, которые связывают город с местами отдыха, каждый год запускают в апреле и мае совместно с Мострансавто.

«С начала апреля начнет работать первый дачный маршрут №31 «Балашиха-2 – Новский квартал». До конца апреля на линию выйдут ещё 15 маршрутов, а остальные начнут перевозки в мае. Сезонное движение продлится до осени. Отдельные маршруты будут обслуживать пассажиров до ноября», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.