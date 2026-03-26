На Ярославское направление МЖД до конца года выйдут ещё 11 поездов «Иволга»

Фото: Центральная ППК

Количество современных электропоездов «Иволга 4.0», которые Центральная ППК получит для обслуживания Ярославского направления МЖД, до конца года увеличится ещё на 11 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на компанию.



Таким образом, за два года подвижной состав на самом востребованном направлении обновят на 34%. Всего в течение 2025-2026 годов будет поставлено 26 поездов «Иволга 4.0». Первые составы этой модели начали курсировать в конце июня прошлого года.

«По Ярославскому направлению каждый день в среднем проезжают более 300 000 пассажиров. Они по достоинству оценили повышение уровня комфорта. В новых «Иволгах» – по три широкие двери в промежуточных вагонах, что облегчает посадку и высадку, увеличенные проходы, повышенная вместимость», – рассказали в ЦППК.
Полностью обновить подвижной состав на Ярославском направлении планируют до 2030 года. В итоге по нему будут курсировать 92 современных поезда. Это не только «Иволги», но и модернизированные ЭП2ДМ с улучшенными дизайном и эргономикой. Средний возраст подвижного состава не более превышать трёх с половиной лет.

ЦППК проводит обновление вместе с Департаментом транспорта Москвы и производителем поездов Трансмашхолдингом.
Лора Луганская

