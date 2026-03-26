На Ярославское направление МЖД до конца года выйдут ещё 11 поездов «Иволга»
Количество современных электропоездов «Иволга 4.0», которые Центральная ППК получит для обслуживания Ярославского направления МЖД, до конца года увеличится ещё на 11 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на компанию.
Таким образом, за два года подвижной состав на самом востребованном направлении обновят на 34%. Всего в течение 2025-2026 годов будет поставлено 26 поездов «Иволга 4.0». Первые составы этой модели начали курсировать в конце июня прошлого года.
«По Ярославскому направлению каждый день в среднем проезжают более 300 000 пассажиров. Они по достоинству оценили повышение уровня комфорта. В новых «Иволгах» – по три широкие двери в промежуточных вагонах, что облегчает посадку и высадку, увеличенные проходы, повышенная вместимость», – рассказали в ЦППК.Полностью обновить подвижной состав на Ярославском направлении планируют до 2030 года. В итоге по нему будут курсировать 92 современных поезда. Это не только «Иволги», но и модернизированные ЭП2ДМ с улучшенными дизайном и эргономикой. Средний возраст подвижного состава не более превышать трёх с половиной лет.
ЦППК проводит обновление вместе с Департаментом транспорта Москвы и производителем поездов Трансмашхолдингом.