Домашняя кошка чуть не выцарапала единственный глаз подмосковной пенсионерке

29 августа 2025, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

74-летняя жительница Подмосковья получила серьёзную травму единственного глаза от своей кошки. Спасти зрение пациентки смогли врачи офтальмологическое отделение Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пенсионерка поступила в больницу с проникающим ранением глаза и выпадением его оболочек. Женщина рассказала, что удар по глазу нанесла её домашняя кошка. Любимица лежала на груди хозяйки и отреагировала, когда та захотела её отодвинуть. Травма оказалась особенно сильной из-за того, что кошка задела рубец от проведённой ранее операции по замене хрусталика. Именно там разорвалась роговица.



Ситуацию осложняло то, что вторым глазом пенсионерка не видела уже много лет, поэтому теперь могла полностью ослепнуть.





«Мы в экстренном порядке провели операцию: ушили рану и восстановили глазное яблоко. Нам удалось сохранить пациентке предметное зрение», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.