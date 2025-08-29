Нарколог Холдин раскрыл главную опасность никотина для бегунов
Бег становится всё популярнее среди любителей здорового образа жизни. Но для того, чтобы эта привычка стала по-настоящему полезной, следует полностью отказаться от никотина. О том, чем именно сигареты мешают бегунам, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Главной проблемой для курящих бегунов являются никотин и другие токсичные вещества, содержащиеся в сигаретах, потому что они негативно влияют на лёгкие и сердечно-сосудистую систему.
«Во время любой нагрузки, а особенно бега, организму требуется больше кислорода, а у курящих его поступление меньше, так как никотин ухудшает обмен кислорода в тканях. Поэтому восстановление мышц замедляется», — сказал Виталий Холдин.Из-за торможения процесса роста мышц организм хуже адаптируется к нагрузкам, что делает тренировки значительно менее эффективными. Исправить ситуацию можно исключительно при полном отказе от курения. Только тогда пробежки будут приносить настоящую пользу и удовольствие.