Нарколог Холдин раскрыл главную опасность никотина для бегунов

29 августа 2025, 13:26

оригинал Фото: istockphoto.com/Kapook2981

Бег становится всё популярнее среди любителей здорового образа жизни. Но для того, чтобы эта привычка стала по-настоящему полезной, следует полностью отказаться от никотина. О том, чем именно сигареты мешают бегунам, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.





Главной проблемой для курящих бегунов являются никотин и другие токсичные вещества, содержащиеся в сигаретах, потому что они негативно влияют на лёгкие и сердечно-сосудистую систему.





«Во время любой нагрузки, а особенно бега, организму требуется больше кислорода, а у курящих его поступление меньше, так как никотин ухудшает обмен кислорода в тканях. Поэтому восстановление мышц замедляется», — сказал Виталий Холдин.