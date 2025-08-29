В Подмосковье с 1 сентября запустят мобильную вакцинацию от гриппа
Мобильные медицинские комплексы, в которых можно будет сделать прививку от гриппа, начнут работать на улицах Московской области с 1 сентября в рамках сезонной кампании по вакцинации населения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Бригады медиков будут выезжать в самые людные места: к торговым центрам, железнодорожным станциям, автовокзалам и т.п.
«Сделать прививку в мобильном комплексе можно будет просто по пути на работу, предварительная запись для этого не потребуется», — пояснил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Мобильные комплексы будут укомплектованы современными отечественными вакцинами. Желающие сделать прививку должны иметь при себе полис обязательного медицинского страхования и паспорт.
Сентябрьский график выездов мобильных медкомплексов размещён на официальном сайте подмосковного Минздрава.