В Подмосковье с 1 сентября запустят мобильную вакцинацию от гриппа

29 августа 2025, 12:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мобильные медицинские комплексы, в которых можно будет сделать прививку от гриппа, начнут работать на улицах Московской области с 1 сентября в рамках сезонной кампании по вакцинации населения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Бригады медиков будут выезжать в самые людные места: к торговым центрам, железнодорожным станциям, автовокзалам и т.п.





«Сделать прививку в мобильном комплексе можно будет просто по пути на работу, предварительная запись для этого не потребуется», — пояснил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.