Домодедовская прокуратура отстояла назначение местному жителю двух пенсий

20 февраля 2026, 22:57

оригинал Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Вмешательство Домодедовской городской прокуратуры помогло гражданину восстановить права на получение пенсионного дохода. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.





Городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его права на одновременное назначение двух пенсий. Заявитель является пенсионером и инвалидом третьей группы после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако в назначении положенных двух пенсионных выплат ему отказали.

«Прокурорская проверка выявила ошибку в указании причины инвалидности при выдаче справки из Главного бюро медико-социальной экспертизы по Московской области. Чтобы устранить нарушение, городская прокуратура внесла представление руководителю бюро экспертиз. После его рассмотрения учреждение исправило медицинскую документацию», – отметили в надзорном ведомстве.