Дело кибермошенника с поддельным удостоверением передали в подмосковный суд

16 февраля 2026, 10:32

оригинал Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

В Подмосковье в суд направили уголовное дело о хищении денег у граждан дистанционным способом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 53-летнего жителя Санкт-Петербурга, сообщили в надзорном ведомстве Московской области.





Мужчину обвиняют в мошенничестве, а также в изготовлении и использовании поддельного удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления.

«По версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемый вступил в организованную группу, созданную для хищения средств граждан дистанционным способом. Ему отвели роль курьера. Мужчина должен был получать от обманутых граждан наличные и переводить их соучастникам. За проделанную работу он получал процент от суммы похищенных денежных средств. По указанию сообщников злоумышленник незаконно изготовил себе поддельное удостоверение сотрудника спецслужбы», – рассказали в пресс-службе.