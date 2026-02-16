Дело кибермошенника с поддельным удостоверением передали в подмосковный суд
В Подмосковье в суд направили уголовное дело о хищении денег у граждан дистанционным способом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 53-летнего жителя Санкт-Петербурга, сообщили в надзорном ведомстве Московской области.
Мужчину обвиняют в мошенничестве, а также в изготовлении и использовании поддельного удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления.
«По версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемый вступил в организованную группу, созданную для хищения средств граждан дистанционным способом. Ему отвели роль курьера. Мужчина должен был получать от обманутых граждан наличные и переводить их соучастникам. За проделанную работу он получал процент от суммы похищенных денежных средств. По указанию сообщников злоумышленник незаконно изготовил себе поддельное удостоверение сотрудника спецслужбы», – рассказали в пресс-службе.В ходе телефонных разговоров с потенциальными жертвами он представлялся сотрудником различных организаций. Аферисту удалось убедить четверых потерпевших в необходимости передать деньги якобы для безопасного «декларирования».
При получении средств «курьер» предъявлял потерпевшим поддельное удостоверение и называл кодовое слово «ласточка». Сумма причинённого ущерба превысила четыре миллиона рублей. Впоследствии обвиняемого задержали и заключили под стражу.
Сейчас уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в интересах потерпевших прокуратура заявила иски о возмещении материального ущерба, причинённого преступлениями.