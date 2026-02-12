Достижения.рф

В Подмосковье при пожаре в частном доме погиб ребёнок

Следователи возбудили дело после гибели ребёнка на пожаре в деревне Бабкино
Фото: Прокуратура Московской области

В Подмосковье ночью 12 февраля загорелся частный дом в деревне Бабкино. Подробности происшествия приводит региональная прокуратура.



В результате пожара погиб восьмилетний мальчик, а его 12-летняя сестра попала в больницу. Пожарные нашли тело ребёнка в одной из комнат после тушения. Девочка выбралась из горящего здания самостоятельно, врачи диагностировали у неё ожоги.

По предварительным сведениям, взрослые оставили детей без присмотра. Причину возгорания устанавливают, но основная версия — аварийный режим работы электроприборов. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный попытался устроить поджог на автозаправочной станции на набережной Обводного канала.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0