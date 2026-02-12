В Подмосковье при пожаре в частном доме погиб ребёнок
В Подмосковье ночью 12 февраля загорелся частный дом в деревне Бабкино. Подробности происшествия приводит региональная прокуратура.
В результате пожара погиб восьмилетний мальчик, а его 12-летняя сестра попала в больницу. Пожарные нашли тело ребёнка в одной из комнат после тушения. Девочка выбралась из горящего здания самостоятельно, врачи диагностировали у неё ожоги.
По предварительным сведениям, взрослые оставили детей без присмотра. Причину возгорания устанавливают, но основная версия — аварийный режим работы электроприборов. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
