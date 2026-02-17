В Химках после прокурорской проверки закрыли нелегальный ломбард

17 февраля 2026, 18:17

оригинал Фото: istockphoto / Albert Shakirov

Химкинская городская прокуратура проверила законность деятельности по предоставлению потребительских займов. В результате был закрыт ломбард, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.