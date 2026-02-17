В Химках после прокурорской проверки закрыли нелегальный ломбард
Химкинская городская прокуратура проверила законность деятельности по предоставлению потребительских займов. В результате был закрыт ломбард, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
Проверка установила, что индивидуальный предприниматель работал в арендованном помещении комиссионного магазина, расположенном в микрорайоне Сходня. Он предоставлял гражданам потребительские займы. При этом разрешительные документы у него отсутствовали.
Городская прокуратура возбудила в отношении предпринимателя дело по статье КоАП о незаконном осуществлении деятельности по предоставлению потребительских кредитов индивидуальным предпринимателем.
Рассмотрев материалы дела, Химкинский городской суд привлек виновного к административной ответственности, наложив штраф в размере 30 000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.
Нарушения закона устранены, деятельность ломбарда прекращена.
Читайте также: