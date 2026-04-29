Домодедовские сосудистые хирурги спасли мужчину с почечным кровотечением

29 апреля 2026, 17:07

Врачи регионального сосудистого центра Домодедовской больницы спасли жизнь мужчины с «кровяным мешочком». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Бригада скорой помощи доставила в стационар пациента с почечным кровотечением. После экстренной диагностики врачи выявили аневризму почечной артерии – сосуда, снабжающего почки кровью, необходимой для очистки организма.



Аневризма – опасное состояние, при котором стенка артерии истончается и теряет эластичность. Это может привести к её разрыву и массивному кровотечению. Ситуация может осложниться некрозом и инфекционными процессами.



Чтобы спасти почку, хирурги решили провести эмболизацию питающих её сосудов. Обычно вмешательство проводится под рентген-контролем, без разрезов, через прокол.

«Эмболизация артерий важных для жизни органов – будни сосудистого центра. Но этот случай не был рядовым, так как аневризма почечной артерии редко встречается в клинической практике. Однако благодаря современному ангиографу такие операции реальны. В результате малоинвазивного эндоскопического вмешательства аневризма значительно уменьшилась в размерах, и кровоснабжение почки пришло в норму», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Леонид Гинзбург.