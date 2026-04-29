Перинатальный центр в Щёлкове получил оборудование для анестезиологов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новое портативное устройство для анестезиологов-реаниматологов передали Щёлковскому перинатальному центру. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Прибор используется при интубации трахеи. Он обеспечивает четкое изображение в реальном времени.

«Внедрение такого оборудования — это реальный шаг к улучшению качества жизни пациенток. Оно позволяет нам видеть больше и действовать точнее. Щёлковский перинатальный центр продолжает оставаться лидером в области высокотехнологичной медицины», — рассказал главврач центра Андрей Пастернак.
Он добавил, что прибор уже используется в клинической практике.

Медтехнику передали центру в рамках реализации областной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».
Лев Каштанов

