Перинатальный центр в Щёлкове получил оборудование для анестезиологов
Новое портативное устройство для анестезиологов-реаниматологов передали Щёлковскому перинатальному центру. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Прибор используется при интубации трахеи. Он обеспечивает четкое изображение в реальном времени.
«Внедрение такого оборудования — это реальный шаг к улучшению качества жизни пациенток. Оно позволяет нам видеть больше и действовать точнее. Щёлковский перинатальный центр продолжает оставаться лидером в области высокотехнологичной медицины», — рассказал главврач центра Андрей Пастернак.Он добавил, что прибор уже используется в клинической практике.
Медтехнику передали центру в рамках реализации областной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».