Медучреждения Подмосковья получили с начала года 35 новых аппаратов УЗИ
35 современных аппаратов для проведения ультразвуковой диагностики получили медицинские учреждения Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Ультразвуковые исследования применяются во многих областях медицины: кардиологии, гинекологии, урологии и др.
«С начала 2026 года больницы и перинатальные центры Подмосковья получили 35 новых УЗИ-аппаратов на общую сумму более 400 миллионов рублей. До конца года медучреждения получат ещё 80 единиц этой техники», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Медоборудование закупили в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.