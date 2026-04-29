Подмосковные врачи спасли пациента, вовремя выявив у него меланому

29 апреля 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера своевременно диагностировали пациенту меланому. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В диспансер обратился 55-летний мужчина с подозрительным образованием на коже туловища. По словам пациента, оно появилось примерно два года назад и стало увеличиваться.



При осмотре дерматовенеролог обнаружил чёрное образование диаметром около сантиметра с неровными краями, которое располагалось на пигментном пятне. В ходе исследования были выявлены такие тревожные признаки, как асимметрия, неоднородность цвета и атипичные структуры внутри. С предварительным диагнозом «меланома» пациента срочно направили в Центр амбулаторной онкологической помощи. Диагноз подтвердило гистологическое исследование.

«В этом случае своевременное обращение и профессиональная дерматоскопия позволили нам заподозрить злокачественный процесс на этапе осмотра и немедленно отправить мужчину к профильным специалистам. Благодаря эффективной координации между диспансером и онкологической службой было проведено успешное хирургическое лечение», – отметила врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анна Яровицина.