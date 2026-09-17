Домодедовские врачи поставили на ноги 22-летнюю пациентку с переломом лодыжек
22-летняя девушка сломала обе лодыжки в результате бытовой травмы. Возможность ходить ей вернули врачи Домодедовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Рентген показал смещение костных фрагментов. Для того, чтобы поставить их в правильное положение, потребовалась операция.
«Неправильное сращение может привести к хроническим болям и длительному восстановлению. Поэтому операция при смещении отломков необходима. Пациентке сделали остеосинтез титановыми пластинами», — сказал заведующий травматологическим отделением Домодедовской больницы Юрий Соловьёв.Он объяснил, что эта высокотехнологичная операция позволяет точно сопоставить и надёжно закрепить фрагменты кости, благодаря чему сращение идёт быстрее. Полное восстановление займёт около трёх месяцев.