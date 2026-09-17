Домодедовские врачи поставили на ноги 22-летнюю пациентку с переломом лодыжек

17 сентября 2026, 18:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

22-летняя девушка сломала обе лодыжки в результате бытовой травмы. Возможность ходить ей вернули врачи Домодедовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Рентген показал смещение костных фрагментов. Для того, чтобы поставить их в правильное положение, потребовалась операция.





«Неправильное сращение может привести к хроническим болям и длительному восстановлению. Поэтому операция при смещении отломков необходима. Пациентке сделали остеосинтез титановыми пластинами», — сказал заведующий травматологическим отделением Домодедовской больницы Юрий Соловьёв.