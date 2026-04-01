Домодедовские врачи применили новые методы диагностики сосудов на ангиографе
Врачам сосудистого центра Домодедовской больницы стали доступны новые методы диагностики и лечения. Ещё с 2016 они выполняют стентирование – устанавливают металлические конструкции для восстановления кровотока при остром инфаркте миокарда и сужении коронарных артерий на ранних стадиях.
Теперь врачи могут не только поставить стент, но и детально контролировать его положение и состояние. Это происходит благодаря новому оптическому когерентному томографу.
«В сосуд вводят специальный катетер с миниатюрной камерой, который позволяет получить высокоточное изображение изнутри. Все процедуры проводят внутри сосуда и требуют высокой квалификации. Доступ осуществляют через небольшой прокол, чаще в области руки. Через него катетер проводится к месту поражения, где выполняется внутрисосудистая визуализация, позволяющая оценить состояние сосуда», – рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения центра Михаил Гинзбург.
Второй новый метод – измерение фракционного резерва кровотока. Он позволяет определить, насколько сужение коронарной артерии влияет на кровоснабжение сердца и нужна ли установка стента. Эта технология помогает принять точное решение о необходимости вмешательства.
Новые методы уже применили у первых пациентов, что позволило повысить точность диагностики и эффективность лечения.