Домодедовские врачи применили новые методы диагностики сосудов на ангиографе

01 апреля 2026, 15:00

Врачам сосудистого центра Домодедовской больницы стали доступны новые методы диагностики и лечения. Ещё с 2016 они выполняют стентирование – устанавливают металлические конструкции для восстановления кровотока при остром инфаркте миокарда и сужении коронарных артерий на ранних стадиях.





Теперь врачи могут не только поставить стент, но и детально контролировать его положение и состояние. Это происходит благодаря новому оптическому когерентному томографу.

«В сосуд вводят специальный катетер с миниатюрной камерой, который позволяет получить высокоточное изображение изнутри. Все процедуры проводят внутри сосуда и требуют высокой квалификации. Доступ осуществляют через небольшой прокол, чаще в области руки. Через него катетер проводится к месту поражения, где выполняется внутрисосудистая визуализация, позволяющая оценить состояние сосуда», – рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения центра Михаил Гинзбург.