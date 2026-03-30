Коломенские хирурги извлекли два крупных камня из жёлчного пузыря пациентки

30 марта 2026, 21:00

Хирургам Коломенской больницы удалось избавить пациентку от двух крупных камней в жёлчном пузыре. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В стационар поступила женщина с болью и тяжестью в правом подреберье и горечью во рту. Во время УЗИ в жёлчном пузыре пациентки разглядели два камня, общая длина которых достигала девяти сантиметров. При этом камни размером от двух сантиметров уже считаются крупными.

«Пока единственный эффективный метод лечения жёлчнокаменной болезни – удаление жёлчного пузыря. В случае крупного камней другие варианты не рассматривают. Было решено выполнять операцию лапароскопическим доступом. Вмешательство длилось 35 минут и прошло успешно. Жёлчный пузырь извлекли через небольшие проколы в брюшной стенке. Вместе с ним удалили оба камня», – рассказал заведующий хирургическим отделением Коломенской больницы Дмитрий Мишин.