Коломенские хирурги извлекли два крупных камня из жёлчного пузыря пациентки
Хирургам Коломенской больницы удалось избавить пациентку от двух крупных камней в жёлчном пузыре. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар поступила женщина с болью и тяжестью в правом подреберье и горечью во рту. Во время УЗИ в жёлчном пузыре пациентки разглядели два камня, общая длина которых достигала девяти сантиметров. При этом камни размером от двух сантиметров уже считаются крупными.
«Пока единственный эффективный метод лечения жёлчнокаменной болезни – удаление жёлчного пузыря. В случае крупного камней другие варианты не рассматривают. Было решено выполнять операцию лапароскопическим доступом. Вмешательство длилось 35 минут и прошло успешно. Жёлчный пузырь извлекли через небольшие проколы в брюшной стенке. Вместе с ним удалили оба камня», – рассказал заведующий хирургическим отделением Коломенской больницы Дмитрий Мишин.
После операции все симптомы у пациентки ушли. Уже на третьи сутки её выписали под наблюдение хирургов поликлиники.
Врачи напомнили, что при первых же признаках недомогания необходимо обратиться к врачу. Камни могут мигрировать из жёлчного пузыря в жёлчные протоки и, застревая там, перекрывать отток жёлчи. Без лечения это вызывает тяжёлую интоксикацию и печёночную недостаточность.