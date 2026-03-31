В медучреждениях Московской области запустили новые аппарат МРТ и флюорограф

31 марта 2026, 17:25

В подмосковных медицинских учреждениях ввели в работу новое ещё две единицы тяжёлого оборудования. В Мытищинской больнице заработал аппарат МРТ, а в Королёвской – флюорограф, рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

«Современное тяжёлое оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику заболеваний и выявлять патологии на ранней стадии, чтобы эффективно лечить их. Сегодня мы запустили в Мытищах и Королёве аппарат МРТ и флюорограф. А с начала года в Подмосковье заработало восемь единиц тяжёлой медтехники на общую сумму более 970 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.