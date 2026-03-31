В медучреждениях Московской области запустили новые аппарат МРТ и флюорограф
В подмосковных медицинских учреждениях ввели в работу новое ещё две единицы тяжёлого оборудования. В Мытищинской больнице заработал аппарат МРТ, а в Королёвской – флюорограф, рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Современное тяжёлое оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику заболеваний и выявлять патологии на ранней стадии, чтобы эффективно лечить их. Сегодня мы запустили в Мытищах и Королёве аппарат МРТ и флюорограф. А с начала года в Подмосковье заработало восемь единиц тяжёлой медтехники на общую сумму более 970 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Аппарат МРТ установили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы. Его будут применять для плановых и экстренных исследований пациентов стационара и амбулаторных больных. Для больницы этот аппарат МРТ стал вторым – первый работает в поликлинике №2.
В поликлинике филиала «Юбилейный» Королёвской больницы в тестовом режиме начал работу флюорограф. Его установили вместо старого, который уже не отвечал современным требованиям. Аппарат будет принимать до 100 амбулаторных пациентов в день. Это значительно повысит доступность диагностики для пациентов.
Исследования выполняют бесплатно, по полису ОМС. На диагностику направляет лечащий врач.