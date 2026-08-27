Восемь авторов из Подмосковья стали полуфиналистами программы «Министерство контента»
Стали известны имена полуфиналистов трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В их числе – представители Московской области, сообщили организаторы конкурса.
«Министерство контента» – единственная в России образовательная программа, которая выстраивает системное взаимодействие авторов и федеральных органов исполнительной власти. На новый сезон программы поступило более 12500 заявок. В полуфинал вышли 155 человек из 51 региона России. Они объединились в команды шести федеральных ведомств и переходят от обучения к практической работе над реальными отраслевыми задачами.
Направления будущих медиапроектов охватывают агропром, здравоохранение, промышленность, просвещение, спорт и международный туризм. За Московскую область в полуфинале программы выступят восемь авторов контента. Они будут представлять все шесть направлений по тематикам работы федеральных ведомств.
Анна Деодатова – учитель английского языка, классный руководитель и победитель проекта «ТопБЛОГ». В блоге «Быть классной» она объединяет педагогов, родителей и школьников, показывая школу как пространство доверия и сотрудничества.
Разработчик сайтов и автор агроблога «Клубника-СТ» Святослав Муромский 11 лет помогает садоводам и начинающим фермерам. Он бесплатно помогает осваивать выращивание ягод и запускать собственное дело.
Софья Фролова развивает площадки, через которые рассказывает молодёжи о возможностях для развития, спорте и общественных проектах, стремясь мотивировать сверстников на активное участие в жизни страны.
Руководитель социально ориентированной НКО «В защиту права», автор федерального проекта #КиберЛюди и помощник депутата Госдумы на общественных началах Ангелина Светик развивает общественные и технологические инициативы, в том числе проекты поддержки участников СВО и их семей, популяризирует российские технологии и рабочие профессии.
Кристина Сидорова – специалист по организации здравоохранения, которая восемь лет работает на стыке медицины и молодёжной политики, развивает федеральные проекты для студентов-медиков.
Руководитель департамента по развитию предпринимательства и автор блога об экономике своего города Ирина Епифанова рассказывает жителям о местном бизнесе, производстве, инвестициях и новых точках притяжения.
Руководитель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс», эксперт по инклюзивному туризму и автор тревел-блога «Колесим по-семейному» Надежда Штрекер развивает доступный туризм, рассказывает о путешествиях без барьеров.
Фитнес-тренер, нутрициолог, амбассадор проекта «ТопБЛОГ» и автор блога о здоровом образе жизни Павел Корпачев повествует о питании, физической активности и профилактике заболеваний, сотрудничает с профильными ведомствами в проектах о здоровье и спорте.
Сейчас авторы приступают к практической части программы. В рамках очного модуля в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» блогеры встретились с представителями ведомств, определили концепции и форматы будущих медиапроектов.
После очной программы совместная работа продолжится несколько месяцев. Готовые медиапроекты представят на финале шестого сезона проекта «ТопБЛОГ». Решения получат возможность реализации, а сильнейшие участники станут победителями проекта.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети». Принять участие в образовательной программе проекта могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте проекта.
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