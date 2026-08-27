Восемь авторов из Подмосковья стали полуфиналистами программы «Министерство контента»

27 августа 2026, 18:06

оригинал Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Стали известны имена полуфиналистов трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В их числе – представители Московской области, сообщили организаторы конкурса.