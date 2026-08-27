Ступинская больница получила два цифровых передвижных рентген-аппарата

27 августа 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два новых цифровых передвижных рентген-аппарата «Р-500 «Мобикомпакт» поступили в Ступинскую больницу. Их установили в рентгенологическом отделении стационара и в реанимации Регионального сосудистого центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Аппараты отечественного производства. Их стоимость составляет более семи миллионов рублей.





«Новые рентген-аппараты созданы для обследования пациентов с ограниченной подвижностью в отделениях реанимации, интенсивной терапии и травматологии. Благодаря колесной базе и компактным размерам технику легко подвозить прямо к постели больного, а цифровая система позволяет получать снимки высокой точности с минимальной лучевой нагрузкой», — рассказал главный врач Ступинской больницы Андрей Осипов.