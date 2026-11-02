На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье заменили 57 км асфальта

02 ноября 2026, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

57 километров федеральной автодороги М-2 «Крым» на территории Московской области обновили. Работы провели на самых изношенных полосах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».





Асфальт заменили на участках с 101-го по 104-й км в Серпуховском округе, с 83-го по 95-й км в Чеховском округе и с 34-го по 64-й км в округе Подольск.





«Старое покрытие отфрезеровали и уложили новое по технологии объемно-функционального проектирования. Эта технология позволяет сделать асфальтобетон более устойчивым к деформациям и улучшает сцепление колёс с проезжей частью», — говорится в сообщении.