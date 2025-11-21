Достижения.рф

Домодедовский суд вынес приговор по делу о финансировании ФБК*

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Домодедовский суд признал гражданина Приходько виновным в финансировании экстремистской деятельности. Его приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.



Некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией»* учредил Алексей Навальный**. Московский городской суда 9 июня 2021 года ликвидировал её как экстремистскую, напоминает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».

После ликвидации НО «ФБК»* в интернете на канале «Алексей Навальный**» была размещена видеозапись с призывами к оказанию финансовой поддержки. Приходько, зная о признании организации экстремистской, перешёл по ссылке и перечислил 500 рублей. Помимо этого, он подключил функцию ежемесячного автоматического списания средств, в результате чего перевёл еще 3500 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину.

