Домодедовский суд вынес приговор по делу о финансировании ФБК*
Домодедовский суд признал гражданина Приходько виновным в финансировании экстремистской деятельности. Его приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.
Некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией»* учредил Алексей Навальный**. Московский городской суда 9 июня 2021 года ликвидировал её как экстремистскую, напоминает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
После ликвидации НО «ФБК»* в интернете на канале «Алексей Навальный**» была размещена видеозапись с призывами к оказанию финансовой поддержки. Приходько, зная о признании организации экстремистской, перешёл по ссылке и перечислил 500 рублей. Помимо этого, он подключил функцию ежемесячного автоматического списания средств, в результате чего перевёл еще 3500 рублей.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину.
