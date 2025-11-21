Домодедовский суд вынес приговор по делу о финансировании ФБК*

21 ноября 2025, 15:53

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Домодедовский суд признал гражданина Приходько виновным в финансировании экстремистской деятельности. Его приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.