Обвиняемого в смертельном пьяном ДТП в Сергиевом Посаде арестовали до 19 января

21 ноября 2025, 13:28

Видео: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Водителя, насмерть сбившего женщину в центре Сергиева Посада 18 ноября, городской суд арестовал на два месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».





По данным следствия, пьяный мужчина ехал на «Тойоте Камри» и сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. После столкновения водитель уехал. Жертва ДТП скончалась.





«Против мужчины завели уголовное дело по пункту «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, с оставлением места ДТП», — говорится в сообщении.