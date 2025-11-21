Достижения.рф

Видновский суд вынес приговор обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ

Суд Видного приговорил женщину к 7 годам за распространение фейков о ВС РФ
оригинал Фото: istockphoto/AMilkin

Видновский городской суд признал фигурантку Волкову виновной в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации.



Как сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области, обвиняемая разместила в публичном чате жителей деревни Сапроново фейки о действиях российских военнослужащих в ходе специальной военной операции.

Она утверждала, что военные якобы совершают насильственные действия против гражданского населения Украины и мирных объектов.

Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, подсудимой запретили заниматься деятельностью по созданию и администрированию сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая «Интернет», на срок три года.

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0