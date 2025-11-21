Видновский суд вынес приговор обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ
Видновский городской суд признал фигурантку Волкову виновной в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации.
Как сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области, обвиняемая разместила в публичном чате жителей деревни Сапроново фейки о действиях российских военнослужащих в ходе специальной военной операции.
Она утверждала, что военные якобы совершают насильственные действия против гражданского населения Украины и мирных объектов.
Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, подсудимой запретили заниматься деятельностью по созданию и администрированию сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая «Интернет», на срок три года.
