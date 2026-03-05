В ЖК «Времена года» в Апрелевке построили три дома на более чем 600 квартир

05 марта 2026, 09:48

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три жилых корпуса с 619 квартирами построили в составе ЖК «Времена года» на территории города Апрелевка Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Дома уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.





«Завершилось строительство корпуса №2 на 162 квартиры, корпуса №11 на 225 квартир и корпуса №12 на 232 квартиры. На первых этажах размещаются коммерческие площади. Там откроют магазины, аптеки, пункты выдачи товаров с маркетплейсов и пр.», — уточняется в сообщении.