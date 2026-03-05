Капремонт гимназии №23 в Химках выполнили уже на четверть
Основной корпус гимназии №23, расположенный на улице Тюкова в химкинском микрорайоне Сходня, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая площадь здания составляет более 2 300 квадратных метров. Обновление ведётся по областной госпрограмме за счёт бюджета региона. На объекте работают 56 человек, используются две единицы спецтехники.
«Сейчас строители занимаются монтажом инженерных систем, фасадными и штукатурными работами, устраивают стяжки пола и монтируют оконные блоки», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в гимназии обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят системы водоснабжения, канализации и электроснабжения, установят новую сантехнику и мебель.
Гимназия вновь откроется для учеников 1 сентября текущего года.