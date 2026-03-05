Капремонт гимназии №23 в Химках выполнили уже на четверть

05 марта 2026, 09:27

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Основной корпус гимназии №23, расположенный на улице Тюкова в химкинском микрорайоне Сходня, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Общая площадь здания составляет более 2 300 квадратных метров. Обновление ведётся по областной госпрограмме за счёт бюджета региона. На объекте работают 56 человек, используются две единицы спецтехники.





«Сейчас строители занимаются монтажом инженерных систем, фасадными и штукатурными работами, устраивают стяжки пола и монтируют оконные блоки», — говорится в сообщении.