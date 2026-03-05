В Павловском Посаде обсудили развитие индустриального парка «Фатеево»
Индустриальный парк «Фатеево» открыли на территории Павлово-Посадского городского округа. Скоро там запустят в эксплуатацию новый корпус предприятия компании «Гуденг Сервис», официального дилера китайского завода по производству бурильного оборудования Goodeng в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На площадке индустриального парка с представителями компании встретился первый замглавы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.
«Мы обсудили планы развития компании на нашей территории. Ребята ставят перед собой амбициозные задачи по освоению новых площадей и рынков. Мы желаем команде успехов и обязательно вернёмся на открытие нового корпуса», — сказал Сергей Балашов.Резидентам индустриального парка доступна готовая качественная инженерная инфраструктура, включая водо- и газоснабжение, электричество и канализацию, а также современные склады. Кроме того, расположение рядом с крупными магистралями и железной дорогой обеспечивает удобную логистику.