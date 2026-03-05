В Павловском Посаде обсудили развитие индустриального парка «Фатеево»

05 марта 2026, 10:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Индустриальный парк «Фатеево» открыли на территории Павлово-Посадского городского округа. Скоро там запустят в эксплуатацию новый корпус предприятия компании «Гуденг Сервис», официального дилера китайского завода по производству бурильного оборудования Goodeng в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На площадке индустриального парка с представителями компании встретился первый замглавы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.





«Мы обсудили планы развития компании на нашей территории. Ребята ставят перед собой амбициозные задачи по освоению новых площадей и рынков. Мы желаем команде успехов и обязательно вернёмся на открытие нового корпуса», — сказал Сергей Балашов.