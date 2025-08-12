Донорами с начала года впервые стали около 10 тыс. жителей Подмосковья
В Московской области с начала года впервые стали донорами порядка 10 тыс. человек. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
«В Подмосковье активно развивается донорское движение. Это люди с активной жизненной позицией и желанием помочь попавшим в беду. Донорская кровь и её компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, пациентов с онкологическими заболеваниями, детей, рождённых раньше срока. С начала года в Подмосковье впервые стали донорами почти 10 тыс. человек», – отметил Забелин.Сдать кровь в Московской области можно в учреждениях службы крови и на выездных донорских акциях.
Предварительная запись на сдачу цельной крови не нужна. Стать донором может любой житель старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству и прошедший специальное медицинское обследование.
Областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.
Найти полный список учреждений Службы крови Подмосковья можно по ссылке.