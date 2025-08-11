Здоровье в подмосковных парках с начала лета проверили более 4,5 тыс. человек
В Подмосковье в минувшие выходные продолжилась акция «Проверь здоровье в парке». Пройти профосмотр и проконсультироваться у врача можно было в парках различных городских округов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Выездные медицинские бригады летом работают в парках региона каждые выходные, чтобы все желающие старше 18 лет мог проверить здоровье. С начала лета это сделали уже более 4,5 тыс. человек, в том числе 341 – в прошедшие субботу и воскресенье», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.Как напомнили в ведомстве, в парке можно измерить глазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».