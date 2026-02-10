Доноров редких групп крови приглашают в Подмосковье

10 февраля 2026, 17:23

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор по состоянию на 10 февраля 2026 года. Работа службы выстроена с учетом потребностей медицинских учреждений региона и числа пациентов, которым требуются компоненты крови, сообщает Министерство здравоохранения ​региона.





В центре сообщили о потребности в донорах с I отрицательной, IV положительной и III группами крови. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова подчеркнула, что донорская кровь необходима при проведении плановых операций, лечении онкологических заболеваний, оказании помощи пострадавшим в ДТП и женщинам при тяжелых родах.

«Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — отметила она.