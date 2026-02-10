Достижения.рф

Доноров редких групп крови приглашают в Подмосковье

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор по состоянию на 10 февраля 2026 года. Работа службы выстроена с учетом потребностей медицинских учреждений региона и числа пациентов, которым требуются компоненты крови, сообщает Министерство здравоохранения ​региона.



В центре сообщили о потребности в донорах с I отрицательной, IV положительной и III группами крови. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова подчеркнула, что донорская кровь необходима при проведении плановых операций, лечении онкологических заболеваний, оказании помощи пострадавшим в ДТП и женщинам при тяжелых родах.

«Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — отметила она.
Головное учреждение центра работает ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Обособленные структурные подразделения принимают доноров с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щёлково» (ул. Новая Фабрика) открыты с понедельника по субботу.

В ОСП «Подольск» (ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево» (ул. Барышникова, 13/5) донорской является последняя суббота месяца. ОСП «Наро-Фоминск» (ул. Школьная, д. 1) работает со вторника по четверг с 8:00 до 13:00.

Также запланированы выездные донорские акции в Подмосковье с 9:00 до 12:00:
  • 11 февраля — Луховицы, РДК «Старт» (ул. Жуковского, д. 18), без предварительной записи;
  • 12 февраля — Электросталь, МУРМ «Молодежный центр» (ул. Карла Маркса, д. 23), запись откроется 9 февраля на сайте;
  • 16 февраля — Раменское, МУК «ДК им. Воровского» (ул. Воровского, д. 4), без предварительной записи.
Донором может стать совершеннолетний гражданин России либо иностранный гражданин, законно находящийся на территории страны не менее одного года, при отсутствии медицинских противопоказаний.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0