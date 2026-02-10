Доноров редких групп крови приглашают в Подмосковье
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор по состоянию на 10 февраля 2026 года. Работа службы выстроена с учетом потребностей медицинских учреждений региона и числа пациентов, которым требуются компоненты крови, сообщает Министерство здравоохранения региона.
В центре сообщили о потребности в донорах с I отрицательной, IV положительной и III группами крови. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова подчеркнула, что донорская кровь необходима при проведении плановых операций, лечении онкологических заболеваний, оказании помощи пострадавшим в ДТП и женщинам при тяжелых родах.
«Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — отметила она.Головное учреждение центра работает ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Обособленные структурные подразделения принимают доноров с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щёлково» (ул. Новая Фабрика) открыты с понедельника по субботу.
В ОСП «Подольск» (ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево» (ул. Барышникова, 13/5) донорской является последняя суббота месяца. ОСП «Наро-Фоминск» (ул. Школьная, д. 1) работает со вторника по четверг с 8:00 до 13:00.
Также запланированы выездные донорские акции в Подмосковье с 9:00 до 12:00:
- 11 февраля — Луховицы, РДК «Старт» (ул. Жуковского, д. 18), без предварительной записи;
- 12 февраля — Электросталь, МУРМ «Молодежный центр» (ул. Карла Маркса, д. 23), запись откроется 9 февраля на сайте;
- 16 февраля — Раменское, МУК «ДК им. Воровского» (ул. Воровского, д. 4), без предварительной записи.