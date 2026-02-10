Участие в турнире «Хоккей на валенках» в Красноармейске приняли шесть команд
Турнир Ивантеевского благочиния по русскому хоккею с мячом «Хоккей на валенках 2026» состоялся в Красноармейске в субботу, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Участниками соревнований стали шесть команд, за которые выступали спортсмены в возрасте от десяти до 13 лет.
«Этот турнир проводится уже десять лет. Померяться силами в Красноармейск приехали ребята из Королёва, Ивантеевки, Царёва и Баркова. Участие в соревнованиях приняла и местная команда», — говорится в сообщении.Победу одержала сборная Красноармейска, второе место заняла команда «Любимовка» из одноимённого посёлка Пушкинского округа, а третье — команда «Ковчег» из Королёва. Победители получили медали и кубки, а лучшим игрокам — меховые шапки.