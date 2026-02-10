Участие в турнире «Хоккей на валенках» в Красноармейске приняли шесть команд

10 февраля 2026, 17:00

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Турнир Ивантеевского благочиния по русскому хоккею с мячом «Хоккей на валенках 2026» состоялся в Красноармейске в субботу, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.





Участниками соревнований стали шесть команд, за которые выступали спортсмены в возрасте от десяти до 13 лет.





«Этот турнир проводится уже десять лет. Померяться силами в Красноармейск приехали ребята из Королёва, Ивантеевки, Царёва и Баркова. Участие в соревнованиях приняла и местная команда», — говорится в сообщении.