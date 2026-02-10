Около 30 аэростатов выступили на воздухоплавательном «Фестивале сердец» в Дмитрове

10 февраля 2026, 17:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

28 аэростатов участвовали в четвёртом воздухоплавательном «Фестивале сердец», который завершился в Дмитрове. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Пилоты воздушных шаров приехали из Дмитрова, других городов Подмосковья, Москвы, Тулы, Ярославской области, Великого Новгорода и Минска.



Главным событием стал массовый запуск гигантских тепловых аэростатов. В небо взмыли 13 шаров в форме сердца, среди которых выделялся символ любви с надписью «Я люблю тебя». Их дополнили классические круглые аэростаты.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Гости фестиваля могли совершить полет на трёх аэростатах, работавших в режиме аэролифта. Праздничное настроение на земле поддерживали воздушные шарики в виде сердец и атмосферная фотозона. Состоялся турнир пилотов, в ходе которого они бросали маркеры в центр мишени с большого сугроба. Работали точки с горячим пловом, согревающим глинтвейном и сувенирные лавки», – рассказали в ведомстве.