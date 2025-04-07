Доноров с редкими группами крови ждут в подмосковных центрах

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной центр крови опубликовал обновлённый донорский светофор по состоянию на 7 апреля 2025 года. Работа службы крови региона строится с учётом реальных потребностей больниц и количества пациентов, которым необходимы те или иные компоненты крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Приглашаем доноров 4 положительной и 2 отрицательной группами крови. Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
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Дайана Хусинова