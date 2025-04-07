В Видном избавили от гигантской миомы женщину, не желавшую лечиться 13 лет

Фестиваль «Театральная планета» состоялся на площадке Дома культуры имени Косякова в городе Рошаль муниципального округа Шатура, фестиваль проводится уже семь лет, но с этого года он стал всероссийским, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.