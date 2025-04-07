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В Видном избавили от гигантской миомы женщину, не желавшую лечиться 13 лет

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Видновского перинатального центра прооперировали пациентку с пятикилограммовой миомой, которая росла 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
К врачам обратилась 65-летняя женщина с жалобами на кровянистые выделения и болью внизу живота. В ходе ультразвукового исследования у неё обнаружили миому весом около 5 кг.
«Ещё в 2012 году пациентке поставили диагноз «миома матки». Но к врачам она не обращалась и от лечения отказывалась. Через восемь лет, когда новообразование соответствовало 20-й неделе беременности, пациентка тоже не стала оперироваться. К 2025 году миома увеличилась вдвое. Это привело к нарушению функции соседних органов. У пациентки начались трудности с дыханием и участилось мочеиспускание», – рассказал заведующий гинекологическим отделением центра Николай Соваев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция по удалению миомы длилась около двух часов и завершилась успешно. Сейчас пациентка уже выписана.

Как напомнили в ведомстве, всем женщинам, даже при отсутствии жалоб, нужно посещать гинеколога раз в год, а при наличии гинекологического заболевания – с регулярностью, которую рекомендует врач. Заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению.

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В Шатуре наградили победителей всероссийского фестиваля «Театральная планета»
07 апреля 2025, 15:00

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фестиваль «Театральная планета» состоялся на площадке Дома культуры имени Косякова в городе Рошаль муниципального округа Шатура, фестиваль проводится уже семь лет, но с этого года он стал всероссийским, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в фестивале приняли творческие коллективы из Московской области, Кургана и Саратовской области, они представили более 14 спектаклей и девять литературно-музыкальных композиций.

«Очень сильные коллективы, очень сильные работы. Несмотря на то, что спектакли шли в основном от часа до полутора часов, такая, казалось бы, длинная история, и мы смотрели по четыре-пять спектаклей в день — это нисколько не утомительно», — сказал автор и руководитель проекта «Театральный поединок» Максим Драченин.
Он добавил, что уникальность «Театрального поединка» состоит в том, что в рамках фестиваля действует режиссёрская лаборатория, то есть ведётся разбор спектаклей с режиссёрами и художественными руководителями.
В рамках фестиваля были также организованы мастер-классы по сценической речи, актёрскому мастерству и пластической выразительности.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Диплом фестиваля третьей степени получил детский театр «Коляда», диплом второй степени вручили коллективу из Рошаля за спектакль «А зори здесь тихие», диплом первой степени достался театральной студии «Фантазия» за спектакль «Приключения Буратино», а Гран-при вручили подольской студии «Коллаж» за спектакль «Бесы».

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#рошаль
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Комплекс по выпуску проволоки для кабелей в Электроуглях готов почти на 60%
07 апреля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Производственно-складской корпус возводит на территории города Электроугли Богородского округа один из крупнейших российских производителей силовых кабелей завод «Энергокабель», в настоящее время готовность объекта составляет 57%, завершить строительство планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«Сейчас строители монтируют кровлю корпуса и устанавливают внутренние перегородки», — отмечается в сообщении.
Общая площадь четырёхэтажного производственно-складского корпуса составляет около 2,5 тыс. квадратных метров. Здесь будут выпускать алюминиевую и медную проволоку и токопроводящие жилы. Общий объём запланированной продукции в год — свыше 96 километров.

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В Подмосковье в первый день каникул напомнили о безопасности на железной дороге
07 апреля 2025, 14:21

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В первый день каникул подмосковным школьникам напомнили правила безопасности на железной дороге. Их перечислили в пресс-службе Минтранса региона.
«При пересечении железнодорожных путей используйте только оборудованные переходы. Не отвлекайтесь на телефон, снимайте наушники, не закрывайте обзор капюшонами. На платформе ждите поезд, не выходя за ограничительную линию. Подходите к вагонам только после полной остановки поезда. Не прыгайте с платформ, не гуляйте вдоль путей и по ним», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в школах Московской области специалисты регулярно проводят интерактивные уроки, на которых рассказывают о правилах безопасности. С начала года прошло уже около 2 тыс. таких уроков.

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#платформа
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Ирина Фаевская подписала договор о сотрудничестве с транспортной прокуратурой
07 апреля 2025, 14:07

Ирина Фаевская и Геннадий Крук (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Договор о сотрудничестве подписали омбудсмен Московской области Ирина Фаевская и московский межрегиональный транспортный прокурор Геннадий Крук, теперь стороны будут обмениваться информацией, касающейся нарушения прав граждан, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Подписанное соглашение о сотрудничестве позволит более оперативно и эффективно защищать права человека в сфере транспортных услуг», — сказала Ирина Фаевская.
Отмечается, что в рамках соглашения предусмотрена не только юридическая помощь гражданам, но и организация совместных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения.

В ведомстве также напомнили, что отправить запрос омбудсмену Московской области можно через МФЦ, почтой по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, деревня Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А или через официальный сайт подмосковного уполномоченного по правам человека.

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В Люберцах определились победители финала школьной Лиги Подмосковья по тэг-регби
07 апреля 2025, 13:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В городском округе Люберцы состоялись финальные соревнования подмосковной школьной спортивной Лиги по тэг-регби. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Первое место среди учащихся 2014-2015 годов рождения заняла сборная городского округа Краснознаменск. Серебряные медали завоевали спортсмены из Долгопрудного. Среди участников 2016-2017 годов рождения не было равных представителям Серпухова. В финале они переиграли сборную городского округа Домодедово. Лучшие команды турнира примут участие во всероссийском этапе, который состоится в Москве.
«Мы очень рады, что практически каждую неделю в разных уголках нашей страны проводятся такие замечательные соревнования. Ещё несколько лет назад мы даже и представить не могли, что дети будут в таких комфортных условиях на современных аренах играть в регби», – сказал на церемонии открытия спортивный директор федерации регби России Сергей Марков.
За игрой юных спортсменов наблюдали профессиональные регбисты из клуба «ВВА-Подмосковье». Ведущим мероприятия стал экс-капитан сборной России по регби, многократный чемпион России, чемпион Англии Василий Артемьев.

В сезоне 2024-2025 лига расширила границы и объединила свыше 3 тыс. участников из 453 команд. К проекту присоединились ученики младших классов. Таким образом, к 368 действующим командам средней школы в этом учебном году примкнули ещё 85 коллективов младших классов.

Тэг-регби – бесконтактный формат регби, в котором запрещены силовые приёмы и физическое взаимодействие между игроками. Это делает игру максимально безопасной. Основные отличия от классического регби – в облегчённом формате для детей нет схваток и вбрасывания из аута, а захваты запрещены.

Интеграция этой дисциплины в учебный процесс на уроках физкультуры началась в регионах России несколько лет назад.

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