В Видном избавили от гигантской миомы женщину, не желавшую лечиться 13 лет

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновского перинатального центра прооперировали пациентку с пятикилограммовой миомой, которая росла 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
К врачам обратилась 65-летняя женщина с жалобами на кровянистые выделения и болью внизу живота. В ходе ультразвукового исследования у неё обнаружили миому весом около 5 кг.
Операция по удалению миомы длилась около двух часов и завершилась успешно. Сейчас пациентка уже выписана.
Как напомнили в ведомстве, всем женщинам, даже при отсутствии жалоб, нужно посещать гинеколога раз в год, а при наличии гинекологического заболевания – с регулярностью, которую рекомендует врач. Заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению.
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«Ещё в 2012 году пациентке поставили диагноз «миома матки». Но к врачам она не обращалась и от лечения отказывалась. Через восемь лет, когда новообразование соответствовало 20-й неделе беременности, пациентка тоже не стала оперироваться. К 2025 году миома увеличилась вдвое. Это привело к нарушению функции соседних органов. У пациентки начались трудности с дыханием и участилось мочеиспускание», – рассказал заведующий гинекологическим отделением центра Николай Соваев.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операция по удалению миомы длилась около двух часов и завершилась успешно. Сейчас пациентка уже выписана.
Как напомнили в ведомстве, всем женщинам, даже при отсутствии жалоб, нужно посещать гинеколога раз в год, а при наличии гинекологического заболевания – с регулярностью, которую рекомендует врач. Заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению.
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Лора Луганская