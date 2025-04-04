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В Подмосковье развивают 10 проектов по импортозамещению косметики

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В Подмосковье реализуют 10 проектов по обеспечению технологического суверенитета в косметической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Эти проекты направлены на импортозамещение косметической и парфюмерной продукции, средств личной гигиены. Инвестиции оценивают в 3,4 млрд рублей. Всего на предприятиях создадут около 850 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Например, компания «Аравия» запустила первую очередь производства косметической продукции в городском округе Протвино. В ближайшее время инвестор начнёт строительство второй очереди. Ввод в эксплуатацию всего производственного комплекса позволит создать 200 рабочих мест.

Другой проект реализуется компания «Дентал-Групп» в Долгопрудом. Компания построит завод по производству зубной пасты и ополаскивателей для полости рта. Земельный участок регион предоставил ей в аренду на льготных условиях.

Как напомнили в ведомстве, подобрать в Московской области земельный участок под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона.

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Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в планировании теракта
04 апреля 2025, 22:34

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Подмосковье сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ при задержании подозреваемого в планировании теракта в воинской части Минобороны. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Мужчина был завербован спецслужбами Украины. Предполагается, что он причастен к подготовке теракта в общежитии курсантов военных вузов. Его задержали при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства. В его средствах связи обнаружили переписку с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления», – уточнили в пресс-службе.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён под стражу.

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Муниципальные этапы игры «Зарница 2.0» продлятся в Подмосковье до 16 апреля
04 апреля 2025, 22:23

Фото: пресс-служба Минобразования МО

зВ Подмосковье в эти дни проводят муниципальные этапы военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об их ходе рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Юнармейцы средней возрастной категории участвуют в конкурсах, соревнуются в тактической медицине, строевой подготовке, подаче сигналов «Земля-воздух», сборке и разборке автомата Калашникова. Помимо этого, ребята проверяют свои знания истории России, учатся использовать средства защиты от химической и биологической атак», – отметили в ведомстве.
Муниципальный этап военно-патриотической игры проходит с 1 по 16 апреля. В первую неделю в большинстве округов региона соревнования уже завершились. Каждый отряд награждён дипломами за участие, а победители получили кубки

«Зарница 2.0» организована Движением Первых и Юнармией. В этом году игра посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества в России.

После муниципального этапа с 17 апреля по 31 мая пройдёт региональный. Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, а для средней и студентов – окружной этап. Он состоится с июня по июль. Финал игры запланирован на сентябрь.

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Клинский комбинат запустил выпуск уникальных сосисок на альтернативном молоке
04 апреля 2025, 22:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Мясной комбинат из Клина предложил потребителям новинку. Теперь в его ассортименте можно найти сосиски на альтернативном молоке, рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Новая серия под названием «План Б» включает два вида сосисок – на кокосовом и миндальном молоке. Этот продукт стал первым в России в своей категории, что делает его уникальным на рынке мясных деликатесов. Сосиски не содержат коровьего молока. Вместо него используют растительные альтернативы. Продукт подходит тем, кто избегает лактозы или хочет разнообразить рацион более здоровыми продуктами», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что в первом квартале этого года комбинат «Клинский», входящий в агропромышленную Группу «ПРОДО», выпустит ещё одну новинку – сосиски «Двойные сливки». Этот продукт тоже станет уникальным, так как при его приготовлении применяется не копчение, а обжарка горячим воздухом.

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В Центре им. Л. Рошаля прооперировали девочку с редкой аномалией сердца
04 апреля 2025, 22:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля избавили ребёнка от редкой сердечной аномалии – дефекта межпредсердной перегородки. О работе медиков рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Это редкая врождённая патология, когда между правым и левым предсердиями есть отверстие. При таком дефекте насыщенная кислородом кровь из левого предсердия попадает в правое, что увеличивает нагрузку на сердце и лёгкие. Всё это может привести к сердечной недостаточности, лёгочной гипертензии, образованию тромбов и даже к инсульту.
«С таким дефектом шестилетняя девочка поступила в клинику. Особенность заключалась в наличии не одного, а трёх дефектов и аневризмы в межпредсердной перегородке пациентки. После тщательной диагностики и совещания с командой кардиологов, кардиохирургов и рентгенхирургов мы провели эндоваскулярную операцию по закрытию дефекта. Благодаря внутрисосудистой методике нам удалось избежать хирургической операции на открытом сердце. Это сокращает время восстановления пациента и снижает риск осложнений», – сказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.
Операция успешно завершилась примерно через час. Маленькую пациентку уже выписали домой здоровой. После полного восстановления девочка будет жить обычной жизнью без ограничений.

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Подмосковные онкологи спасли жизнь 94-летней пациентки
04 апреля 2025, 21:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли 94-летнюю пациентку с раком желудка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пожилая женщина обратилась к медикам с жалобами на боли в животе, низкий гемоглобин и проблемы со стулом. После проведения обследований был поставлен диагноз «рак желудка».
«В столь почтенном возрасте многие операции считаются рискованными. Но врачи приняли вызов, осознавая ответственность за жизнь пациентки. Подготовка началась с тщательного обследования состояния её здоровья. Команда специалистов, включая онкологов, хирургов и анестезиологов, разработала индивидуальный план лечения. Благодаря высокой квалификации хирургов и современному оборудованию часть желудка с опухолью удалили, восстановили пищеварительный тракт. Анестезиологи сыграли важнейшую роль на протяжении всей операции», – отметил врач-онколог отделения абдоминальной онкологии №10 областного онкодиспансера Илья Кондратьев.
Через несколько недель после операции пациентке стало значительно лучше. Она вернулась к привычному образу жизни и теперь наблюдается у онколога по месту жительства.

Специалисты диспансера напомнили, что рак желудка – одно из самых коварных и опасных онкологических заболеваний, которое каждый год уносит тысячи жизней по всему миру. Поэтому после 40 лет необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и профосмотры.

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