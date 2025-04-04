В Подмосковье развивают 10 проектов по импортозамещению косметики

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье реализуют 10 проектов по обеспечению технологического суверенитета в косметической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Эти проекты направлены на импортозамещение косметической и парфюмерной продукции, средств личной гигиены. Инвестиции оценивают в 3,4 млрд рублей. Всего на предприятиях создадут около 850 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Например, компания «Аравия» запустила первую очередь производства косметической продукции в городском округе Протвино. В ближайшее время инвестор начнёт строительство второй очереди. Ввод в эксплуатацию всего производственного комплекса позволит создать 200 рабочих мест.
Другой проект реализуется компания «Дентал-Групп» в Долгопрудом. Компания построит завод по производству зубной пасты и ополаскивателей для полости рта. Земельный участок регион предоставил ей в аренду на льготных условиях.
Как напомнили в ведомстве, подобрать в Московской области земельный участок под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона.
Читайте также:
Подмосковный завод композитных материалов удвоил производственные мощности
Клинский комбинат запустил выпуск уникальных сосисок на альтернативном молоке
Резиденты индустриального парка «Есипово» вложат в предприятия 41 млрд рублей
Лора Луганская